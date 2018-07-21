В Казахстане на рабочего упало 80 тонн камней и он выжил

Сегодня, 19:35

Огромный вес оторвался от 500 тонн скальной массы и попал на эскалатор, в котором сидел работник.

В Казахстане на карьере Васильковского горно-обогатительного комбината сегодня утром упало 80 тонн камней на 25-летнего парня, однако, к счастью, он родился в «рубашке», так как выжил после такого. Рабочего пытались спасти коллеги по ГОК и прибывшие спасатели – 60 человек.

Хоть он и находился в сознании, но конечности были сильно зажаты камнем. Как сообщается, старались освободить различными способами: когда металл нагревали – парень страдал от невыносимой жары, когда решили подкопать сбоку и снизу – это была огромная боль для него, а позже начали мазать скипидаром. В общем счете, на спасение ушло 12 часов, вытаскивая постепенно: сначала одну ногу, другую, и в итоге мужчина был спасен под бурные аплодисменты. Медики говорят, что рабочий чувствует себя хорошо, переломов нет.

От оторвавшейся огромной массы в 100 тонн – именно 80 пришлись на машину с молодым работником.