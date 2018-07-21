Роспотребнадзор опроверг заявление о массовом отравлении детей в Феодосии

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Родители отравившихся детей возмущены тем, что их считают паникерами. По их словам, симптомы отравления у ребят налицо.

В Феодосии 21 июля родители детей, которых отправили в детский лагерь «Вымпел», обратились в Роспотребнадзор с требованием проверить данный лагерь на наличие санитарных нарушений. Ранее сообщалось, что в лагере получило пищевое отравление множество детей. По мнению родителей заболевших детей, ребята отравились копченой колбасой. Однако, Роспотребнадзор опроверг эту информацию и сообщил, что нарушений нет, а родители просто запаниковали, потому и стали массово забирать детишек из лагеря. Однако, мамы и папы были возмущены подобными заявлениями. По их словам, когда они забрали детей, на следующий день у них началась рвота и понос, явные симптомы сильнейшего отравления.

Ранее директор лагеря «Вымпел» предположил, что ребята могли отравиться из-за морской воды. По его словам, они не водили детей на купание из-за дождей и загрязненности воды, но на ознакомление один раз привели их к морю и разрешили две-три минуты поплескаться и после этого начались жалобы на самочувствие.