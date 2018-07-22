У берегов Ялты обезврежена мина времен войны

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Саперы без происшествий провели операцию по обезвреживанию бомбы и купание на Приморском пляже теперь безопасно.

Утром 21 июля у Приморского пляжа Ялты обезврежена 240-килограммовая донная мина времен Великой Отечественной войны. 19 июля она была обнаружена у берегов города, Приморский пляж оцепили и закрыли для посещения. Бомба была уничтожена взрывом там же, где и была найдена. Пострадавших от мины нет. Взрыв бомбы прошел без происшествий.

Ранее в Москве также была найдена мина времен ВОВ по улице Руставели. Местные жители абсолютно случайно наткнулись на взрывное устройство, когда копали траншею. Саперы оперативно прибыли на место, где была найдена мина и обезвредили ее, взорвав на одном из полигонов Москвы.

К сожалению, еще не все мины, которые были заложены или не взорвались во времена Второй мировой войны, были найдены. Потому правоохранительные органы призывают жителей России быть осторожнее в лесу, на диких пляжах или же при перекопе местности, так как это может быть опасно.