Волгоградец утонул на Крымском побережье

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Как сообщается, пятница, 20 июня, стала последним днем отдыха в жизни аж для двух отдыхающих в Крыму.

В поселке Штормовое под Евпаторией курортники увидели в воде мужчину без признаков жизни и тут же стали звать спасателей. Отдыхающие не теряли время – пытались привести его в чувства, оказывали первую медицинскую помощь, но все тщетно. Позже врачи сделали заключение по факту смерти.

К сожалению, не только волгоградец погиб на Крымском побережье в эту пятницу. За полтора часа до этого инцидента, крымчанин прыгнул в Северо-Крымский канал и утонул. Позже в Северский район прибыли водолазы, которые обнаружили труп – у него были травмы, несовместимые с жизнью.

МЧС предупреждает остальных отдыхающих о возможных опасностях, а также опубликовали на своем сайте памятку как вести себя на водоемах.