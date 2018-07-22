В Ростове скончался сумевший поймать Чикатило следователь

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Это была операция века. Таких маньяков СССР не знал и не мог признавать.

Несмотря на огромную панику, всё было окутано тайной. Следователь Виктор Бураков смог поймать Чикатило. Сейчас он скончался в Ростове в возрасте 71 года.

Местом его рождения была Брянская область. Он появился там на свет в 1946 году 18 августа.

В 1994 году он стал в Ростовской области первым замом главы ГУВД. Его роль, что Чикатило в итоге был задержан, считается основной.

Прощание состоится 22 июля. Оно пройдёт в Ростове на территории Северного кладбища. Начало в 10-00.

Доказанный период убийств, совершённых Чикатило. 1978 – 1990 год. За это время его жертвами стали не меньше 53 человек.

Следователи сбивались с ног. Было расстреляно несколько невиновных. Чикатило тем временем оставался на свободе, будучи примерным семьянином.

Лишь благодаря операции, которой руководил Бураков, его удалось схватить. Это состоялось в 1990 году 20 ноября. Маньяка приговорили к «вышке», которую «исполнили» 14 февраля 1994 года.