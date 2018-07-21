В Ростове мужчина после ссоры с женой угрожал взорвать многоэтажку

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Соседи услышали шум и вызвали пожарную инспекцию.

Жительница Ростова в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» рассказала об инциденте на улице Орбитальной. Мужчина сильно поругался со своей женой и начал ей угрожать расправой. После ссоры он разрубил в квартире газовую трубу и сбежал в неизвестном направлении. Соседи услышали странный шум из квартиры и вызвали экстренные службы. Пожарным удалось перекрыть газ и предотвратить взрыв многоэтажки.

В 2013 году в этой же квартире произошла утечка газа. При взрыве пострадало двое людей, один человек скончался в больнице. Уголовного дела заведено не было и расследование не проводилось. Как сообщают местные жители, семья была неблагополучной и состояла на учёте у полицейского подразделения по делам несовершеннолетних. Пользователи шутят, что мужчина «мстит Газпрому за несбывшиеся мечты».