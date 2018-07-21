Во Вьетнаме наводнение унесло жизни минимум 10 человек

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По прогнозам синоптиков, стихия будет бушевать ещё несколько дней. Власти проводят масштабные спасательные операции.

Несколько дней в юго-восточной Азии бушевал тайфун «Сон-Тинь». Сильные порывы ветра превратились в затяжные тропические дожди, спровоцировавшие подъём воды в реках. Улицы городов Вьетнама затопило, начались оползни. По официальным данным, наводнение унесло жизни 10 людей, 11 человек доставлены в больницу, ещё 12 числятся пропавшими без вести.

Наводнение уничтожило сотни домов на севере страны, а также в двух центральных провинциях. В плачевном состоянии оказались минимум 80 тысяч гектаров рисовых полей, что может повлечь за собой серьёзный удар по экономике. Парализовано движение по нескольким основным магистралям внутри страны. Власти развернули спасательную операцию и переселили в безопасные места несколько тысяч жителей. Часть населённых пунктов осталась без электричества и связи.