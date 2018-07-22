«В чем мать родила»: Голые мужчины искупались в городском парке Благовещенска

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Камеры видеонаблюдения на одном из водных аттракционов города зафиксировали утреннее вторжение на территорию парка.

20 июля, на рассвете, несколько молодых парней решили пробраться на водный аттракцион в городском парке Благовещенска. Они перелезли через ограждение, полностью разделись и голые искупались в бассейне, где дети днем резвятся в воде и играют на воде в больших шарах. Но охранники прервали веселье парней своим неожиданным появлением, и группа молодых людей решила бежать «в чем мать родила». Они оставили около бассейна свою одежду, нижнее белье, обувь, но при этом прихватили резиновые тапочки, которые в одном из пабликов хозяева попросили их вернуть. По имеющимся данным, ребята не в первый раз влезают на эту территорию и занимаются утренним купанием, но теперь есть видеозапись с камер наблюдения и хозяева планируют также обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске голый мужчина разгуливал около торгового центра в состоянии алкогольного опьянения. Прохожие попытались пристыдить мужчину, но тот ничего не стал слушать и улегся на ближайшую лавку поспать.