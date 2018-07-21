В больнице Новошахтинска ростовскому врачу не платят зарплату и угрожают расправой

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Желая решить жилищную проблему, ростовский врач Аркадий Тарасов поверил обещаниям руководства больницы города Новошахтинск и рискнул переехать в маленький шахтерский городок.

Главврач больницы посулил зарплату 50 тысяч рублей, пообещал компенсировать аренду жилья и выдать 500 тысяч рублей подъемных. По прошествии двух месяцев работы на новом месте, Тарасову так и не заплатили обещанной зарплаты. Когда он явился с требованиями к руководству, то выяснилось, что главный врач в отпуске, а всеми финансовыми вопросами заведует главный бухгалтер Татьяна Шопен. Она в агрессивном тоне порекомендовала новичку позабыть об деньгах: «Не нравится – уезжай!». Когда доктор сказал, что оставлять это не намерен, ему пригрозили физической расправой.

Вечером следующего дня, когда Аркадий был на дежурстве, к нему явились двое крепких парней, один из которых оказался сыном главного бухгалтера. Они избили медика и требовали от него покинуть город. Доктор снял побои и написал заявление в прокуратуру. Объявившийся главврач убеждал его забрать заявление из полиции. Из дальнейшего общения Тарасов понял, что в этом маленьком городке все напоминает мафиозную сплоченность печально известной станицы Кущевской. В Новошахтинске многие люди, при упоминании Шопен и ее сына, пугливо отводят глаза. Тарасов представил, если бы на его месте оказался вчерашний выпускник мединститута: «Его бы просто загнобили, запугали и заставили уехать».