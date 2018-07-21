Нашлись смельчаки испить жидкость из таинственного чёрного саркофага

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Он был найден при раскопках в египетской Александрии. В нём в жидкости плавали три скелета.

Сейчас нашлись смельчаки испить жидкость из этого таинственного саркофага чёрного цвета. Его вес порядка 25 тонн.

После вскрытия саркофага там обнаружили три скелета, плавающие в непонятной жидкости красноватого оттенка. Британка – программистка МакКендрик, призывает не дать ей пропасть даром.

Предположительно, это было место захоронения членов одной семьи. Их возраст и причины смерти пока не установлены. Как и то, чем является жидкость из таинственного саркофага.

Но смельчаки испить её уже нашлись. МакКендрик предложила изготовление из жидкости газированного энергетического напитка. Женщина назвала «символом надежды» открывшуюся перед человечеством возможность.

С такой информацией она выступила в своём аккаунте. Британка подготовила петицию на отдельном сайте. В ней она предлагает разрешить всем желающим испить жидкость и прикоснуться к тайне чёрного саркофага.

Её петицию уже поддержали более 250 человек. МакКендрик обрадовалась, что у неё есть единомышленники в миссии принести всему сущему скорый конец.