Два палестинца погибли в результате обстрела израильской армией

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Беспорядки в секторе Газа не сбавляют оборотов. Израиль объявил, что практически достиг точки невозврата и скоро будет готов к новой атаке.

Сообщается, что в пятницу, 20 июля, израильские танки и авиация атаковали сектор Газа в ответ на обстрел собственных солдатов на границе. Два палестинца погибли в ходе израильского обстрела на их территории. Известно, что каждую пятницу в секторе Газа проводится акция протеста. В ходе данного мероприятия протестующие иногда обстреливают израильских пограничников. Правительство Израиля считает, что Палестина не оставляет им выбора и когда-то израильтянам придется провести крупномасштабную операцию по зачистке сектора Газа для устранения пограничной проблемы.

С 30 марта в Газе палестинцы проводят "Марш возвращения" каждую пятницу. И когда движение приобретает массовый характер, это приводит к беспорядкам на данной территории. В результате таких акций, по данным медиков из Палестины, погибли уже около 130 палестинцев, а также десятки тысяч были ранены или же получали тяжелые отравления в ходе проводимых израильской армией операций.