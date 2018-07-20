Генерал Дрыманов обжаловал свой арест по делу о взяточничестве

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Адвокат генерал-майора сообщил, что попытается добиться более мягкой меры пресечения для своего подопечного.

Защита экс-главы Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова обратилась в Мосгорсуд с аппеляционной жалобой на заключение генерал-майора под стражу, адвокат обжаловал приговор подопечного, по его словам, потому что он на самом деле не виновен и свой арест называет клеветой. По предварительным сведениям, Дрыманов должен был содержаться в следственном изоляторе до 12 сентября, но защита пообещала позаботиться о том, чтобы для Александра была избрана более мягкая мера наказания, не связанная с пребыванием в СИЗО. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.

Александр Дрыманов был задержан 16 июля сотрудниками МВД по делу о взяточничестве. Сам генерал-майор утверждает, что его уголовное дело из-за, якобы, двух эпизодов получения взятки в особо крупных размерах, является лишь оговором и вину свою он не признает.

Ранее сообщалось, что факты коррупции в отношении Дрыманова уже были доказаны. Следственный комитет 6 месяцев проводил работы по этому делу. Это включало себя опрос свидетелей, прослушивание самого взяточника. Специалисты нескольких разных ведомств уверены, что им удастся доказать еще несколько эпизодов коррупции, за исключением тех двух, что уже 100% доказаны.