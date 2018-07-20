В Москве в пристройке дома нашли обглоданную человеческую мумию

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Над ней изрядно «потрудились» дикие животные. Она находилась в подвальном помещении.

Обглоданную человеческую мумию нашли в Москве жильцы одного из домов. Они обнаружили её в пристройке к зданию.

Инцидент произошёл на улице Гурьянова. Его местом было полуподвальное помещение дома под номером 55.

Мумию частично обглодали дикие животные. Следствие, предварительно, предполагает, что смерть наступила около 6 месяцев назад.

Кем был умерший при жизни, предстоит выяснять правоохранителям. Пока не ясен ни пол, ни возраст мумии. Ответ даст судмедэкспертиза.

После этого полицейские приступят к установлению личности трупа и обстоятельств, сопутствовавших его смерти.

Подобные, леденящие душу находки, в Москве не редкость. Немного ранее, аналогичная изгрызенная мумия была найдена в восточной части города.