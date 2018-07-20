В Орле водитель маршрутки взашей вытолкал пассажирку из салона

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Очевидцы сняли разгоревшийся конфликт на видео мобильного устройства и выложили его в Сеть.

При просмотре видеоролика можно увидеть, как водитель маршрутки взашей вытолкал пассажирку из салона транспортного средства.

Инцидент между водителем маршрутного автобуса и пассажиркой случился в Орле вечером 19 июля. Причиной происшествия стала бурная реакция пассажирки на отказ водителя ехать до конечной остановки маршрута. Она возмутилась и потребовала вернуть уплаченные за проезд деньги. То ли нецензурная брань, которой женщина сопроводила свое возмущение, то ли из-за жадности водителя, но в результате женщину насильно заставили покинуть салон, а деньги ей бросили вслед.