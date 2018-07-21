Сексуальный беспредел в Казани: Им занимаются рядом с главным стадионом

Сегодня, 03:45

Видео уже в Сети. Парочка, занимавшаяся плотскими утехами, не стеснялась съёмок.

Похоже, что и во всегда моральной Казани наступил сексуальный беспредел. Плотскими утехами занимаются прямо в центре, рядом с главным стадионом.

Поблизости гуляли люди, а парочка, устроившись на лавочке, занялась сексом. Один мужчина подошёл к ним и постарался усовестить.

Дама, в ответ, натянула на себя платье, попутно сообщив, что тело у неё «отличное» (по матерному сообщила). Что стало потом – неизвестно.

В Сети уже появилось видео. Судя по нему, парочка, устроившая в Казани сексуальный беспредел, не располагает особым достатком. Дешёвые «треники» на молодом человеке не позволяют предположить обратного.

Не исключено, что молодые люди были просто под «кайфом». Причём – сильным. Чем завершилась история, информации пока не поступало.

Секс, для которого избирается общественное место, карается штрафом в размере 500 – 1000 рублей. Если его свидетелями стали дети, всё жёстче. Это уже уголовная статья за осуществление развратных действий.