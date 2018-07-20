В Рубцовске опасные медицинские отходы выбрасывают прямо на улицу

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Там можно встретить не только окровавленные бинты. Там же и использованные шприцы.

В Рубцовске опасные медицинские отходы, как оказалось, выбрасывают прямо на улицу. Непроизвольная свалка, в которой есть и человеческие биоматериалы, организована там, где ей быть не положено.

Информация об этом обнародована в Сети 19 июля. Местный житель был шокирован, что живёт в Рубцовске совсем рядом с местом, где выброшены опасные медицинские отходы.

Свалка находится в районе улицы Рихарда Зорге. Там в одной куче коробки, использованные мединструменты, окровавленные бинты, одежда покойников и, даже, биоматериалы.

Обнаружившие свалку жители решили, что её могли «организовать» местные больницы. Мусор в это место, явно, свозился на протяжении не одного месяца.

Зрелище является жутким. Находящаяся в Рубцовске санэпидемлужба отказалась комментировать произошедшее.

Ряд местных пользователей Сети полагают, что гору медицинского мусора «наворотили» не сами лечебницы. Это сделал предприниматель, заключивший с ними договор на утилизацию подобных отходов и не выполняющий его.

Отходы от деятельности медучреждений, действительно, опасны. Если их должным образом не утилизировать, то они, помимо обычного влияния, попадают в почву. Оттуда один путь - в воду, которую люди пьют в Рубцовске.