В Новосибирске мужчина пытался взорвать Сбербанк коробкой «Доширака»

Сегодня, 15:54

Молодой человек решил отомстить отделению банка и соорудил нечто похожее на взрывное устройство.

В Новосибирске мужчина подбросил коробку с лапшой быстрого приготовления и надписью на ней: «Бомба тик-так». Из банка с заминированной коробкой «Доширака» были эвакуированы все клиенты и сотрудники. Правоохранительные органы прибыли на место происшествия и при осторожной проверке «бомбы» выяснилось, что это всего-лишь муляж и этим взорвать Сбербанк уж никак не удастся. Мужчина был обнаружен и отправлен на скамью подсудимых за ложное сообщение о терроризме.

Ущерб государству был оценен в 9,9 тысяч рублей, эту сумму мужчина выплатит в качестве штрафа. Как оказалось позже, причиной такого поступка была личная обида молодого человека на банкомат данного учреждения. Он пытался снять деньги с карты своей матери, но банкомат отнял карту и не захотел возвращать. Мужчина обратился к сотрудникам отделения, но те не смогли ничем помочь, так как он не был владельцем счета. Молодой человек затаил обиду и позже это вылилось для него в административный штраф и отправкой в следственный изолятор.