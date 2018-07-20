В Багратионовском районе мужчина повредил руку циркулярной пилой

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Оперативно сработавшие медики смогли вовремя забрать мужчину в больницу и спасти ему жизнь.

Сообщается, что 19 июля в Багратионовском районе в поселке Стрельня 47-летний мужчина стал жертвой неправильного использования циркулярной пилы. Он серьезно повредил руку устройством, когда работал с ним на придомовой территории. Потерпевший был госпитализирован с ранами левого предплечья и большой кровопотерей. У него был шок в связи с огромной потерей крови, но медики сработали оперативно и жизнь человека была спасена.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области мужчине отрезало пальцы циркулярной пилой, однако врачам удалось спасти руку, пришив пальцы обратно. В больницу пострадавшего отвезли работники автоинспекции.

Но иногда людям, не соблюдающим технику безопасности при работе с таким опасным инструментом, приходится терпеть боль. Одного из жителей Омска пила распилила надвое из-за того, что мужчина, потянувшись на полку за инструментом, не выключил устройство из сети. В результате родные обнаружили 43-летнего главу семьи мертвым в собственном гараже.

Сотрудники правоохранительных органов призывают быть внимательными при работе с особо опасными инструментами, особенно электрическими.