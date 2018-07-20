В Москве под авто нашли непонятный мигающий предмет

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Взрывотехники прибыли на запад столицы, где им пришлось проверить светящийся предмет. Его обнаружили под автомобилем Volkswagen.

Водитель автомобиля Volkswagen Touareg сегодня 20 июля случайно обнаружил под ним непонятный светящийся предмет, который вызвал у него подозрение и опаску. Мужчина сообщил о данной находке в правоохранительные органы и специалистам взрывотехникам, которые прибыли на место происшествия. Известно, что машина была припаркована возле службы судебных приставов Западного административного округа столицы, которая расположена по улице 2-й Мосфильмовской, 8.

Сообщается, что обнаруженный мигающий предмет напоминал, на первый взгляд, фонарик, но после проведения его обследования установлено, что – это GPS-навигатор. В ходе проверки на западе столицы под авто не обнаружили взрывчатки. Сотрудники полиции предположили, что данная находка является просто чьей то шалостью, хотя есть версия о том, что непонятный предмет является предупреждением для владельца легкового автомобиля, под которым его нашли.

Напомним, что подобные случаи в Москве происходят довольно часто и сами сотрудники полиции просят всех жителей и гостей столицы быть бдительными и сообщать обо всех предметах, который оставлены на улице или в местах общественного пользования.