История с изнасилованием бразильянки во время ЧМ оказалась обманом

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Жулиана Трофа приехала из Бразилии на чемпионат мира в Россию в компании мужа и его лучшего друга.

Вместе с мужем и его приятелем они снимали одну комнату в Москве. В день финала ЧМ она изменила мужу с его другом. Но после бурного секса у бразильянки остались следы.

Чтобы оправдаться перед мужем, девушка написала заявление в полицию об изнасиловании. Она написала, что после матча гуляла по аллее у стадиона «Лужники», где на нее напали двое темнокожих мужчин и изнасиловали. Врачи констатировали повреждения половых органов.

Но при просмотре камер наружного наблюдения выяснилось, что во время, которое указывала девушка в заявлении, она находилась совсем в другом месте. Друг обманутого мужа отказался сдавать биоматериалы на анализ. Вся история с изнасилованием оказалась обманом. Жулиана забрала свое заявление.