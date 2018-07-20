В Подмосковье выжил выпавший с 13 этажа полуторагодовалый ребёнок

Сегодня, 14:05

Мальчик находился под присмотром няни. Она за ним не доглядела.

В Подмосковье очередное падение с высоты. В Одинцово с 13 этажа выпал полуторагодовалый ребёнок. К счастью, мальчик выжил

Ухаживавшая за ним няня отвлеклась. Этим и воспользовался ребёнок. Он смог залезть на подоконник и открыть окно. Итог – падение.

Ребёнок спасся лишь чудом. Удар об землю сильно смягчили ветви деревьев, растущих под окном.

Сейчас ребёнок в больнице. У него тупая травма живота и сотрясение мозга.

Региональный СК приступил к проверке инцидента. Не вполне понятно, как младенец смог самостоятельно открыть окно.

Также предстоит выяснить, как он вообще влез на подоконник. Если же он подтащил стул или тумбочку, это должно было создать шум. Его не могла не слышать няня.

Этому мальчику повезло, однако, безалаберность взрослых, зачастую, обходится гораздо дороже.