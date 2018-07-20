В Новосибирске мужчине пришили ногу, отрезанную бензопилой

Сегодня, 14:00

Пациент строил дачу и его конечность случайно попала под работающий инструмент. Он был доставлен в больницу №25 еще в мае месяце.

В Новосибирске врачи клинической больницы №25 пришили мужчине правую ногу, отрезанную бензопилой во время постройки дачи. При поступлении у пациента диагностировали обширную рваную рану, повреждение нескольких групп мышц и сосудисто-нервного пучка, перелом кости со смещением и дефект в костной ткани.

Все эти моменты проще и безопаснее для жизни было решить ампутацией конечности, но травматолог Константин Крылов и сосудистый хирург Роман Разумахин провели операцию. В ходе вмешательства, как и ожидалось, произошел некроз тканей, поскольку рана была очень большой и грязной. Исправить ситуацию удалось посредствам частых перевязок до нескольких раз в день. Сейчас пострадавший чувствует себя гораздо лучше и у него наблюдается положительная динамика.