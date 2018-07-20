В Астраханской области водитель мусоровоза был задавлен крышкой контейнера

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Этот трагический случай произошел 18 июля в поселке Пригородный Икрянинского района Астраханской области.

Во время погрузки мусора 36-летний водитель мусоровоза каким-то образом попал под гидравлический механизм своей машины. Мужчина был задавлен крышкой контейнера. От полученных травм он скончался на месте.

Следственный комитет проводит проверку всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки должны быть даны оценки действиям самого пострадавшего, а также соблюдению должного уровня техники безопасности и поддержания техники в исправном состоянии со стороны должностных лиц предприятия.