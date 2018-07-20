В поселке Роза трехмесячная малышка упала с дивана и разбилась

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В ночь на 20 июля в скорую помощь поступил звонок от родителей, дочь которых упала с дивана. Такую информацию распространила «Горняцкая правда».

В поселке Роза Челябинской области произошла трагедия, в результате которой погиб грудной ребенок. Известно, что в ночь на 20 июля из Каркино поступил вызов на станцию скорой помощи, в котором сообщалось о необходимости помощи трехмесячному ребенку, который упал с дивана.

Прибыв на место трагедии, медики смогли только констатировать смерть малышки, которая скончалась до приезда бригады. На данный момент тело девочки находится в морге, где ей проведут экспертизу, которая установит истинные причины ее гибели. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование инцидента, после получение результатов экспертизы будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Не исключено, что травмы могли нанести родные малышки - однако эта информация требует подтверждения.

Напомним, что в Еманжелинском районе Челябинской области в понедельник 16 июля также было найдено тело двухмесячного малыша без признаков жизни. По данному факту проводится расследование.