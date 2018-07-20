В Волгограде девушка разбила авто костылем

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В Волгограде возле гипермаркета «Старт» произошло чрезвычайное происшествие. По непонятным причинам девушка напросилась на чужое авто и нанесла ему ущерб.

Вчера 19 июля посетители волгоградского гипермаркета «Старт» стали свидетелями довольно непонятного инцидента. Неизвестная девушка, вооружившись костылем, напала на припаркованный на стоянке автомобиль марки «ВАЗ».

Владелец транспортного средства сообщает, что оставил авто неподалеку от остановки общественного транспорта «Старт» в Тракторозаводском районе Волгограда, а после того, как возвратился к машине – она была разбита. Происшествие было зафиксировано на камеры видео наблюдения ,которые расположены на торговом центре.

В кадре отчетливо видно, как неизвестная девушка «кружит» вокруг автомобиля, после чего начинает лупить его по капоту и крыльям. Далее нападавшая вылезла на транспортное средство и начала прыгать по нему. Свидетели инцидента уверены, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовала ее неуверенная походка.

На место разбоя были вызваны сотрудники правоохранительных органов, но о задержании нападавшей пока ничего не известно. После появления данной информации в сети, пользователи выразили сочувствие пострадавшей.