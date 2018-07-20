В больницу Саратова после секса госпитализирована 15-летняя школьница

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В Саратовскую областную больницу в экстренном порядке была доставлена 15-летння девушка из Красноармейска. Оказалось, подросток сильно пострадала во время интимной близости.

Иногда родители должны уделять внимания своим подрастающим детям гораздо больше и не считать их детьми в 14-15-летнем возрасте. Так, в Саратовскую областную больницу вчера 19 июля по скорой помощи была доставлена девочка-подросток из города Красноармейска.

После проведения предварительного обследования и опроса пациентки установлено, что она пострадала в результате интимной близости. Сообщается, что школьница была доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями и сильным кровотечением. В интимную близость пострадавшая вступила со своим молодым человеком 1999 года рождения по обоюдной договоренности. Оказалось, что молодежь так бурно предавалась утехам, что девушка получила серьезные травмы.

Информацию о происшествии медицинские работники, согласно инструкции, передали сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские прибыли в медицинское учреждение и опросили пострадавшую, после чего ее парня задержали. Согласно российскому законодательству, ему грозит уголовная ответственность за вступление в половую связь с несовершеннолетней.