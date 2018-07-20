Во Владимире покупательницу шокировало ужасное существо в ветчине

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Неизвестный науке организм плескался в банке с продуктом.

Во Владимире вновь «отличилась» сеть магазинов «Пятёрочка». Здесь местной жительнице по акции продали странную продукцию. В ветчине, которая была запечатана в жестяной банке, женщина нашла ужасное существо, которое ранее не было известно науке. Покупательницу шокировало такое открытие, и она решила сразу же рассказать о своей находке в сети.

По словам жительницы Владимира, она приобрела данный товар в «Пятёрочке» из-за того, что на него распространялось акционное предложение. Женщина решила сэкономить и, купив ветчину, принесла её домой. Во время приготовления завтрака она вскрыла банку и обнаружила на её дне «нечто». Существо внешне похожее на щупальце монстра вполне комфортно плескалось внутри. Не известно, обратилась ли покупательница в магазин с жалобой или же её возмущения остались в пределах соцсетей.

Ранее мы писали, что ставропольцам продали шоколадное яйцо с червями. Один из покупателей запечатлел необычную находку после посещения местного магазина.