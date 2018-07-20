Британке пришлось ампутировать ногу из-за обычного пореза при бритье

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Меры предосторожности были придуманы для того, чтобы их соблюдать – проверила на своём горьком опыте Таня Черновуков. Казалось бы, что обычная процедура по уходу за собой абсолютно безобидна, но и тут человека может подстерегать опасность.

Британка отмечает, что даже не могла подумать о том, чтобы что-то подобное могло случиться. Женщине пришлось самой просить ампутировать ей ногу, так как она изнемогала от жуткой бактерии. Болезнь буквально съедала каждый участок кожи, а женщина перепробовала все методы лечения. Когда всё же было решение обратиться в больницу – было уже поздно и ногу не удавалось спасти из-за страшной болезни. Причиной страшного недуга стал обычный порез во время бритья. Эксперты призвали людей быть бдительными.

Работники медицинского учреждения 18 месяцев боролись за спасение конечности. Существенным осложнением стало то, что женщина страдала от диабета. Медики утверждают, что наличие любого хронического заболевания резко снижало шансы на выздоровление.