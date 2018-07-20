В Саратове на помощь упавшему в глубокий колодец щенку пришли спасатели

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Глубина ловушки, в которую попало животное, составляла 3 метра. Спасли его с помощью специальной петли.

В Саратове девушка, проживающая на Солнечном-2, возвращаясь вечером домой, обнаружила животное, упавшее в глубокий колодец. После её звонка, на помощь щенку пришли спасатели.

Открытый колодец располагается там, где пересекаются улицы Кузнецова и Тархова. Его глубина – 3 метра.

Чтобы помочь щенку, спасатели применили специальную петлю, используемую при отлове животных.

Его удалось извлечь из колодца. Собака не пострадала.