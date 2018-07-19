В Прикамье загорелось здание школы

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Причины возгорания пока неизвестны, но сотрудники МЧС призывают быть осторожными с такой непредсказуемой стихией, как огонь.

Сегодня, 19 июля, в Прикамье произошло возгорание в здании школы. Очевидцы сообщили, что в данное здание заброшено уже восемнадцать лет и никто им не пользовался. Тому, что помещение загорелось, многие удивлены, ведь горючих веществ там не хранилось, а от солнца в кирпичном здании вряд ли бы произошел пожар. Однако только догадки могут строиться, так как сотрудники лишь потушили помещение. Расследование по поводу возникновения пожароопасной ситуации находится на стадии выяснения причины возгорания. Пострадавших обнаружено не было.

Сотрудники МЧС и ранее предупреждали об опасности возникновения пожаров. Ведь неосторожное обращение с огнем, пренебрежение техникой безопасности и даже трусость могут стать причиной гибели в огне. Ярким примером ужасной трагедии является происшествие в Кемерове, где в пожаре погибли 64 человека, в том числе дети. Руководство не позаботилось о соответствии здания техническим нормам и это привело к многочисленным жертвам.

И даже если загорелось небольшое и незначительное здание, халатно относиться к огню нельзя никогда.