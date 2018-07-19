Задымление в аквапарке Екатеринбурга: Срочно эвакуировали более 400 людей

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Многие не успели даже одеться. Никто не роптал, ситуация могла стать серьёзной

В аквапарке Екатеринбурга «Лимпопо» возникло задымление. После срабатывания пожарной сигнализации были экстренно эвакуированы более 400 человек посетителей и персонала.

Людей, по сообщениям очевидцев, выводили прямо в купальниках. Сообщается, что эвакуацию смог организовать своими силами персонал, работающий в аквапарке.

Возгорание, действительно, обнаружилось. Персонал «Лимпопо» сначала пытался справиться с ним с помощью огнетушителей, находящихся в здании. Те оказались рабочими. Однако спасателей всё же вызвали. Их помощь не потребовалась. Персонал, соблюдая инструкции, справился с инцидентом в Екатеринбурге самостоятельно.

Прибывшим на вызов пожарным осталось лишь провести обследование во всех помещениях аквапарка.

Что стало причиной возгорания, устанавливается. Особо отмечается, что эвакуация людей из «Лимпопо» была спокойной и организованной. Случаев паники отмечено не было. Значит, делают вывод эксперты, можем-таки учиться. Лишь бы потом по безалаберности эту науку не забывать.