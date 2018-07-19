Моряки турецкого судна объявили голодовку в Азовском порту

Сегодня, 19:09

Моряки от безысходности ситуации решили прекратить рейсы и работу судов, на которых находятся.

Экипажи двух судов одной из турецких компаний Palmali остановились в Ростовском и Азовском портах и объявили, что будут бастовать и устраивать голодовку до тех пор, пока им не будет выплачена зарплата. Известная турецкая компания имеет свой филиал в Ростове ООО «Палмали». В отношении ООО уже были поданы иски в суд по многочисленным задолженностям, в том числе и Сбербанку. Однако компания не собирается выплачивать долги филиала, и моряки турецкого судна восемь месяцев существуют без зарплаты, а следовательно, будут стоять в порту и не двигаться до конца.

Компания задолжала около 145 миллионов рублей почти тысяче своих работников, и прокуратура ищет пути для того, чтобы «Палмали» в конце концов расплатилась со своими служащими.

Ранее сообщалось, что водители автобусов на Сахалине также столкнулись с проблемой несвоевременной выплаты заработных плат. Они вывезли все 7 автобусов, принадлежащих муниципальному предприятию «Мастер», на площадь Ленина и сообщили, что пока не будет выплачена плата за месяц, они не поедут по указанным маршрутам. При этом техническое обеспечение автобусов, по словам самих водителей, не соответствует никаким существующим нормам.