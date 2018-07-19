Юная волгоградка с остервенением напала на припаркованную у магазина машину

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Девушка не слушала возгласов прохожих и занималась уничтожением авто с особым рвением.

Как сообщают очевидцы, 19 июля неизвестная 17-летняя волгоградка напала на автомобиль марки Lada. Почему именно на эту, припаркованную у магазина, машину она обратила свой взор - неизвестно. Она была босая, и сначала била автомобиль ногами, руками и головой. Однако, ей этого показалось мало и она отобрала у бездомного мужчины костыль, на который он опирался при ходьбе, и продолжила с остервенением уничтожать авто. Некоторые прохожие требовали у девушки остановиться и не распугивать местных жителей, но она была будто в своем мире и не слушала возгласов проходящих мимо людей. Несколько человек стали снимать происшествие на камеру, а одна из очевидиц прокомментировала ситуацию: «Юная особа долго избивала машину, а потом скрылась в неизвестном направлении». Личность девушки не установлена. Предполагается, что хозяин автомобиля давно уехал и оставил машину здесь просто «на память».