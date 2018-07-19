Атака на Дзержинского в Муроме: Его бюст облили краской

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Вандалы продолжают бесчинствовать. Памятники высшим руководителям Советской власти не оставляют в покое.

На этот раз атака на них произошла в Муроме. Там облили краской бюст Дзержинского.

Бюст установлен рядом со входом на территорию завода «Муромтепловоз». Памятник Дзержинскому был испачкан краской в тёмное время суток.

Рабочие сообщают, накануне, когда они возвращались со смены, краски на бюсте Дзержинского ещё не было. Он появилась утром.

Цвет красноватого, или оранжевого оттенков. Очевидцы сообщают, что бюст, скорее всего, не облили краской, а бросили в него несколько пакетиков с ней.

Рабочие «Муромтепловоза» незамедлительно отмыли бюст от следов действия вандалов.

Заводчане говорят, он стоит перед проходной, никому не мешая, уже много лет. Нынешний инцидент с краской стал первым.

Зачем кому-то было атаковать Дзержинского – не понятно. Возможно, это были хулиганы или какая – либо акция, что маловероятно, поскольку отсутствуют лозунги.

Правоохранители в Муроме расследованием этого инцидента не занимаются. По их информации, никаких заявлений к ним не поступало.