В зоопарке Астрахани неизвестная пыталась убить животных

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Она решила использовать извращённый метод. В угощения для питомцев были запрятаны острые лезвия.

Пронос угощений для животных в зоопарке Астрахани строго запрещён. Тем не менее, одна из посетительниц попыталась обойти контроль и убить животных.

Она сообщила контролёру, что у неё для питомцев зоопарка «особое угощение» и слёзно просила его допустить с ним на территорию.

Мужчина чётко исполнил инструкцию, настояв на том, что не может этого ей позволить. В итоге, дама попросила того самому угостить этими «вкусняшками» животных.

Контролёра насторожила эта просьба. Он проверил «гостинцы». В них оказались спрятаны лезвия.

Местные соцсети взорвались возмущениями. Они не понимают, каким бессердечием нужно обладать, чтобы убивать животных, да ещё и таким жестоким способом. Яблоками с лезвиями внутри.

Фото виновницы с видеорегистратора уже «пошло» по соцсетям. Люди надеются её найти.

Одновременно, они высказывают благодарность бдительным сотрудникам зоопарка Астрахани. Именно благодаря этому были спасены жизни беззащитных животных.