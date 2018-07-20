«Если бы не эпилепсия»: В Москве в мозгу 9-летней девочки удалили опухоль

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В ходе операции использовали микроскоп, чтобы не навредить ребенку. Ситуацию прокомментировал Руслан Асадов, нейрохирург из Центра специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Москве.

В Москве в мозгу 9-летней девочки врачи удалили опухоль. Если бы не эпилепсия, никто и не мог бы подумать о такой проблеме. Около года ребенок страдал приступами и нарушением речи, МРТ показало наличие уплотнения в левом полушарии.

По словам Руслана Асадова, во время операции медики использовали микроскоп, чтобы не сделать из пациентки инвалида. Трепанация была проведена в местах, где шрамы будут скрыты под волосами. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, приступы эпилепсии больше не наблюдаются, а речь полностью сохранена. Теперь школьница имеет хорошие шансы на полное восстановление после вмешательства и сможет жить полноценно в социуме.