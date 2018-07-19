«Покромсали грудь и отрезали ягодицу»: На Урале хирурги изувечили пациентку

Сегодня, 17:02

Женщина обратилась в полицию и намерена подать на клинику в суд.

На Урале вспыхнул скандал вокруг деятельности одной из местных клиник пластической хирургии. Причиной тому послужила проверка СК России относительно специалистов данного учреждения. По одной из версий, пластические хирурги в Екатеринбурге «покромсали» грудь пациентки и отрезали ей ягодицу. После вмешательства женщина испытывает сильнейшую боль и с трудом самостоятельно передвигается.

Известно, что в клинику жительница Сургута обратилась ещё в 2016 году. Врачи должны были сделать коррекцию груди. Врач провёл операцию, но после неё оказалось, что соски оказались слишком высоко, а швы были безобразными. Женщина вновь обратилась в ту же клинику, но к другому хирургу.

Тот пообещал исправить недочёты коллеги и порекомендовал пациентке также провести липосакцию на ягодицах. В итоге специалист не устранил проблем, а вместо этого ещё и лишил женщины части её тела. С тех пор, как пациентку изувечили, она испытывает ужасные боли и не может долго передвигаться самостоятельно. Сейчас обстоятельства данной ситуации изучают следователи. Помимо этого пациентка намерена обратиться в суд.

Ранее мы писали, что в Магнитогорске хирург сделала подруге липосакцию без наркоза на дому.