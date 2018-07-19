«Зомби против красноярского автомобилиста»: существо атаковало внезапно

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Водитель был уверен, что на него напало нечто ужасное.

На одной из дорог Красноярска автомобилист столкнулся с весьма странным явлением. Водитель машины спокойно ехал по дороге, как вдруг с тротуара на проезжую часть выскочил полуобнаженный мужчина. Сигнал машины красноярского автомобилиста, который замедлился перед нарушителем, возымел странный эффект: мужчина подбежал к авто и ударил его головой, что и было зафиксировано видеокамерой. После этого, по словам комментаторов в социальных сетях, раздался «вопль зомби». Как оказалось позже, странному пешеходу, который выступил против авто, удалось все-таки оторвать одно из боковых стекол машины, но уйти далеко ему не повезло. Фельдшеры, от которых, как оказалось, он убежал, нашли его и отправили в специальное учреждение, где ему и положено быть.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестное существо внезапно атаковало один из автомобилей. Видеорегистратор зафиксировал странную фигуру внутри машины и после этого в авто вылетели все стекла. Пользователи сети интернет предположили, что это был полтергейст. Однако, скептики считают, что всему есть объяснение и оно скоро будет найдено.