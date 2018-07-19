В Романовке сгнивший труп найден у магазина «Пятерочка»

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Сгнившее тело мужчины обнаружили в петербургском поселке Романовка у продовольственного магазина. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства дела.

Случайные прохожие неподалеку от магазина «Пятерочка» в поселке Романовка Всеволжского района Санкт-Петербурга обнаружили тело неизвестного мужчины. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые занялись выяснением обстоятельств дела.

Известно, что тело в состоянии гниения, поэтому обнаружить следы насильственной смерти нельзя. На данный момент труп отправлен для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и расскажет о причинах гибели, также необходимо установить и возраст пострадавшего, ведь визуально этого сделать нельзя. Документов в одежде покойного обнаружено не было, что добавило полицейским работу по определению его личности.

Напомним, что ранее сообщалось о теле 42-летнего мужчины, которое нашли на могиле. Он лежал на захоронении женщины, которая имела одинаковую с ним фамилию. Удалось установить, что он бомжевал с 2007 года.