«Что же будет дальше»: врачи столкнулись с постановлением, нарушающим личные права работников

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Врачи «скорой» неоднократно отмечали тот факт, что государство их не очень то и жалует, но они возмущены вопиющей несправедливостью и нарушением их личных прав. Новое постановление запрещает работникам «неотложки» приносить на рабочее место личные вещи, а также продукты питания.

В новом документе указывается, что любая вещь, которая будет лежать «не на своём месте», будет изыматься до выяснений дальнейших обстоятельств. Изъятие будет проводиться под акт. Передаваться конфискованная вещь будет непосредственно начальству. Тоже самое касается и продуктов, которые будут найдены в служебной машине.

Для явки в кабинет начальства выделяют один день, а в случае, если виновник не появляется – изъятые вещи будут уничтожены, также под акт. В Башкирии подобные методы назвали вынужденной мерой, а также уточнили, что вещи могут возвращаться их владельцам при наличии объяснительной. Врачи обеспокоены тем, что же будет дальше. Это не первый случай, когда с правами врачей никто не считается.