В Подмосковье беременная женщина вымазала дверь соседки фекалиями

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Оказывается, между ними постоянно возникают ссоры и драки. Потерпевшая готовит заявление в полицию, инцидент зафиксирован в Раменском.

В Подмосковье беременная женщина своими фекалиями вымазала дверь соседки, с которой постоянно конфликтует. По словам потерпевшей, по возвращению домой она заметила, что дверь ее квартиры испачкана неизвестной гадостью, а позже она проследила, что такими методами пользуется ее беременная соседка.

Женщина поражена поведением будущей мамы и готовит заявление в правоохранительные органы, несмотря на скорое материнство оппонента. Неизвестно, на какой почве между соседями происходят обмен угрозами и конфликты. Возможно, поведение беременной связано с гормонами, с которыми организм мамы попросту не справляется в психологическом плане.