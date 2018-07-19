В Омске старую собаку владельцы подбросили к приюту для животных

Сегодня, 15:01

В Омске сотрудники приюта для животных «Друг» рассказали историю собаки, которую подбросили к их приюту с запиской в ошейнике.

В записке описывалось, что собака по кличке Мила хорошая, вот только старая, больная и зарычала на ребенка.

Какое-то время назад в приют позвонили и потребовали принять спаниеля. В ходе разговора выяснилось, что собака – не совсем спаниель, а скорее беспородная, только уши висячие. Работники приюта пытались доказать, что сейчас у них планируется дезинфекция, все клетки заняты, взять собаку нет возможности. На просьбу подождать владельцы собаки отвечали, что приют должен забрать ее, иначе придется собаку пристрелить или вывезти в лес.

В итоге старую собаку «пожалели» выбрасывать и привязали у ворот собачьего приюта. Собака оказалась в ужасном состоянии. Из-за неправильного кормления у нее оказалась запущенная аллергия в тяжелой форме. У бедного животного болит вся кожа, из глаз и ушей течет слизь. Любое прикосновение к собаке вызывает боль.

Для Милы все же нашли помещение в приюте «Друг». В настоящее время в приюте содержатся около 400 животных, и новых питомцев принимают только после того, как освободится место и строго по очереди.