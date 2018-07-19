«Задним числом»: В Астрахани на дома наступают тараканы

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В объявлении перепутаны даты, будто время способно идти назад. Людей предупреждают, что санобработка намечена на период с 17 по 15 июля.

В Астрахани на жилые дома задним числом наступают тараканы, в результате массово обрабатывают помещения. Множество объявлений наклеены на входе в подъезд, но опечатка не дает покоя местным жителям, которые и распространили новость в социальной сети. Указано, что обработка произойдет в период с 17 по 15 июля. Предполагается, что последняя дата является ничем иным, как августом месяцем.

Наступление тараканов и клопов влечет за собой множество неудобств жильцам многоквартирных домов. Специалисты рекомендуют обратиться в соответствующее ведомство, если в своих квартирах уже заметили этих непрошенных гостей.