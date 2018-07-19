«Украла колбасу»: В Астрахани пенсионерка умерла в гипермаркете при досмотре охраны

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Женщина разволновалась, что ее разоблачили. Инцидент зафиксирован 19 июля на площади Вокзальной.

В Астрахани в гипермаркете пенсионерка умерла при досмотре охраны, поскольку перед этим украла колбасу. По предварительным данным, на камерах сотрудники супермаркета заметили, что одна из покупательниц положила в себе в сумку нарезку колбасы и на кассе не намеревалась ее оплачивать. Естественно, на выходе пенсионерку остановила охрана, которая попросила показать содержимое сумочки.

От волнения гражданке стало плохо, в результате она скончалась прямо в гипермаркете на глазах у изумленных сотрудников и покупателей. Видимо, женщине стало очень стыдно за свой поступок, на место ЧП вызвали полицию, она разберется в инциденте и примет процессуальное решение. Виновных в ЧП нет, но следствие проведет оперативное мероприятие для заключения.