В Крыму туристка пострадала от укуса льва в сафари-парке

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В крымском сафари-парке «Тайган» произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого пострадала туристка. Известно, что женщина была пьяна, а львы такого не любят.

В сафари-парке «Тайган» (Крым) можно посещать индивидуальные экскурсии во время которых посетители могут входить в вольеры к диким животным. Но некоторые туристы приходят в парк в неадекватном состоянии, чем только раздражают зверей.

Так, туристка из Кирова была укушена львом во время экскурсии. Директор «Тайгана» Олег Зубков рассказал, что происшествие случилось на прошлой неделе, а пострадавшая уже требует миллион рублей компенсации за моральный ущерб. Работники сафари-парка сообщили, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, чем и спровоцировала агрессивные действия льва. Пострадавшая слишком резко трепала животное за гриву из-за чего тот и прихватил ее за локоть. Серьезных травм туристка не получила, а во время инструктажа ее предупреждали о правилах поведения и возможных последствиях.

Известно, что индивидуально пообщаться со львом можно всего за шесть тысяч рублей. Напомним, что трагический инцидент в «Тайпане» произошел в январе 2017 года, когда в подсобном помещении было найдено тело 29-летнего Максима Яковлева. Олег Зубков утверждал, что мужчину покусали собаки за пределами «Тайгана», при этом родственники погибшего были уверены, что молодого человека смертельно травмировали хищники.