Рыбаков накажут за убийство дельфина в Крыму

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Мёртвое млекопитающее было найдено пограничниками Крыма в рыболовецких сетях. Санкции достигнут 200 тыс. рублей и более.

Пограничники Крыма, когда проверяли местную рыбопромысловую бригаду, нашли в её сетях загубленного дельфина. Теперь за это рыбаков могут лишить не только орудий для добычи рыбы, но и самого судна.

Сообщение распространено пресс-службой регионально погрануправления ФСБ. Согласно нему, рыбаки вели промысел рядом с посёлком Черноморское. В их сетях был найден мёртвый дельфин «азовка».

По отношению к бригадиру нарушителей возбудили административное дело и приступили к расследованию. За данное нарушение предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей. Помимо того, возможна конфискация орудий лова и самого судна.

«Азовки» становятся в Чёрном море жертвами рыболовецких сетей намного чаще других дельфинов. Дело в особом устройстве их сонара. У него очень узкий луч, проходящий сквозь ячейки сети. Поэтому животное их просто «не видит».

Законом установлено, что при попадании дельфина в сети, его нужно срочно возвратить в естественную среду обитания. При этом животному должен быть нанесён наименьший вред.

После этого лов в данном районе должен быть немедленно прекращён, а о случившемся факте оповещено Росрыболовство.

Рыбаки не часто следуют этим правилам. На «помощь» им приходят пограничники.