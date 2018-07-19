В Подмосковье гости свадьбы отметили её автоматной стрельбой

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Бракосочетание отмечают по-разному. Некоторым для этого требуется автомат.

В Подмосковье вечером 18 июля в Мытищах гуляла свадьба. Гости отметили её автоматной стрельбой.

Видимо, торжество праздновалось в ресторане «Гранд Маран». Он был по этому случаю украшен зелёными флагами.

Местные соцсети уже предположили, либо свадьба была «восточной», либо бракосочетались защитники природы.

Во время свадьбы из заведения вышли несколько мужчин. Один из них достал автомат и «отметился» стрельбой их него. Правда, выстрелы были направлены в воздух.

К месту инцидента были вызваны правоохранители. Чем завершился инцидент, пока точно не известно.

По данным некоторых источников, для автоматной стрельбы в Подмосковье использовались холостые патроны. Это предстоит выяснить следствию.

А в Сети уже появилось видео разгулявшегося не на шутку стрелка-автоматчика.