В Благовещенске между женщинами произошла серьезная драка

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Возле ночного клуба в центре Благовещенска произошла разборка между двумя местными жительницами. В социальных сетях очевидцы делились своими впечатлениями об увиденном.

Вчера 18 июля поздним вечером возле ночного развлекательного заведения на пересечении улиц Ленина и Шевченко в Благовещенске произошла драка между двумя местными жительницами. Очевидцы инцидента незамедлительно сняли его на видео и выложили в социальные сети. В комментариях пользователи рассказали, что обе участницы драки были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На кадрах видно, что все мужчины, которые находились рядом с дерущимися девушками, просто смотрели на них и даже не предпринимали попыток разборонить. Из-за чего произошла драка, пока неизвестно, но по обрывкам доносящихся на видео фраз понятно, что одна из дерущихся случайно налетела на свою оппонентку, что просто возмутило пострадавшую.

Для проведения разбирательства и остановки драки на место инцидента прибыли несколько экипажей сотрудников правоохранительных органов. После того, как девушек успокоили, они снова начали перебранку. В результате нескольких участниц драки задержала полиция. На кадрах видно, что и сотрудникам правоохранительных органов девушки тоже попытались оказать сопротивление.