В Кировской области взрыв телефонного аккумулятора чуть не привел к пожару в квартире

Вчера, 23:06

Специалисты предупреждают, что за телефонной батареей необходимо пристальное наблюдение.

В Нолинском районе Кировской области произошло возгорание в одной из квартир. По словам хозяина жилья, аккумулятор давно вздулся и лежал на его рабочем столе и однажды, не выдержав внутреннего давления, взорвался. Осколки телефонного аккумулятора разлетелись в разные стороны и попали на кровать. Она моментально загорелось. Однако хозяин квартиры в то время был дома и смог потушить пожар, к которому привел взрыв батареи смартфона. По его словам, он сработал оперативно и справился с возгоранием сам, предотвратив дальнейшее распространение огня в квартире.

Однако, несмотря на то, как оперативно можно действовать, эксперты уже разработали способы предотвращения подобного исхода, когда возгорание аккумулятора чуть не привел к пожару в помещении. По их словам, необходимо оградить аккумулятор от долгого воздействия солнечного света, оголенный контакт также может привести к взрыву. Падение или удар корпуса телефона в месте нахождения батареи также желательно предотвращать, иначе устройство может мгновенно воспламениться.