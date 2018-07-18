В Ровно украинец с портретом Николая II призывал российские танки

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Один из жителей украинского города считает, что в Украине не хватает российской военной техники.

В Ровно 18 июля один из местных жителей напротив площади Независимости с портретом Николая II в руках кричал, что в Украину необходимо ввести российские танки. При этом он оскорблял всех украинцев подряд и выкрикивал множественные лозунги, таким образом, он призывал и других жителей.

Как оказалось позже, он был уроженцем Российской Федерации, который проживает на данный момент в Почаеве Тернопольской области. Украинец 71-летнего возраста был задержан патрульными города, и они доставили его в отделение полиции. Однако никакого сурового наказания для мужчины не последовало, на него составили протокол за административное нарушение, то есть мелкое хулиганство, и отпустили домой.

Ранее сообщалось, что в Киеве украинские патриоты осудили магазины, в которых продавались игрушечные танки одной из моделей Российской Федерации. Многие весьма иронично отозвались об этом случае и уверили негодующих, что все эти игрушки скорее всего произведены в Китае и столь пристально следить за работой магазинов, особенно игрушек, не следует.